von Daniel Wüstenberg Muss Deutschland im Winter frieren, damit es der AfD gut geht? Der AfD-Bundestagsabgeordnete Harald Weyel ist offenbar dieser Ansicht. Das legt der Mitschnitt eines Gesprächs des Politikers mit Parteifreunden nahe. Er selbst fühlt sich missverstanden.

Eine Äußerung des AfD-Bundestagsabgeordneten Harald Weyel auf einer Fraktionsveranstaltung am Dienstagabend in Berlin sorgt für Aufsehen. Offenbar in dem Glauben, dass er nicht zu hören sei, antwortet er auf die von seinem AfD-Kommunalpolitiker geäußerte Prognose, der Winter könnte angesichts der Energiekrise "dramatisch" werden: "Man muss sagen: hoffentlich. Wenn es nicht dramatisch genug wird, geht es so weiter wie immer."

Video zeigt: AfD-Politiker hoffen auf "dramatischen" Winter

AfD-Mann Rainer Kraft, der in der Szene neben Weyel sitzt, quittiert die Aussage Weyels mit einem gequälten Lächeln und setzt offenbar zum Widerspruch an: "Ja, halt aber ..." Er wird von dem Kommunalpolitiker unterbrochen: "Wenn es nicht unschön wird, dann ist's eh okay. Dann braucht's die AfD offensichtlich nicht."

Der gewählte Volksvertreter Weyel wünscht sich einen "dramatischen" Winter für Deutschland, um daraus politisch Kapital schlagen zu können? So zumindest wird die Äußerung dem AfD-Abgeordneten von Kritikerinnen und Kritikern ausgelegt. Schon in der Vergangenheit waren aus den Reihen der Partei ähnliche Äußerungen zu hören. 2020 legte eine Recherche von ProSieben offen, dass der damalige AfD-Fraktionspressesprecher Christian Lüth in einem Gespräch sagte: "Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD."

Die Aufnahme von Weyels vermeintlichem Plausch unter sechs Augen verbreitete unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger auf seinem Twitter-Kanal. Das Verifikationsteam von stern und RTL hat das Video überprüft und keinerlei Anhaltspunkte für eine Manipulation festgestellt – auch Aufnahmedatum und -ort sind authentisch. Steiniger schreibt zu der Sequenz: Die AfD hat eben eine Veranstaltung auf TikTok live gestreamt und 'dummerweise' die Mikros angelassen. Wir hören, dass Harald Weyel hofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Die AfD zeigt wieder ihr unpatriotisches Gesicht. Eigentlich hassen AfDler Deutschland."

Weyel selbst will seine Aussage jedoch anders verstanden wissen. Er erklärt auf Anfrage des stern: "Ich wollte meiner Befürchtung Ausdruck geben, dass nur eine Zuspitzung der sich abzeichnenden Krise dazu führen wird, dass die politisch Verantwortlichen endlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu bekämpfen." Er wünsche sich "selbstverständlich" keine Verschärfung der Krise.

