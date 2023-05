Kritik an Chrupalla im AfD-Chat: "Die Russen haben dich schon beim letzten Mal am Nasenring durch die Manege gezogen"

von Wigbert Löer AfD-Chef Tino Chrupalla ist am 9. Mai mit einem Geschenk in die russische Botschaft gegangen. Der interne Chat der AfD-Bundestagsfraktion zeigt die Reaktion seiner Kollegen. "Freund wie Feind", schreibt sein Stellvertreter, würden Chrupallas Rücktritt begrüßen

Die Emotionen kochen hoch, gleich zu Beginn. "Ich brech ins Essen!!!!", tippt Jörg Schneider in die Whatsapp-Gruppe der AfD-Bundestagsfraktion. "Langsam frage ich mich, ob ich hier noch richtig bin." Der AfD-Abgeordnete aus Gelsenkirchen empört sich. Und er postet auch den Grund.

Schneider stellt einen Artikel der "Berliner Zeitung" über den Empfang in der Russischen Botschaft in die Chatgruppe. Anlässlich des 9. Mai, an dem Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg feiert, sind in der russischen Vertretung nicht nur der Ex-Kanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau erschienen. Auch der AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla ist zugegen, ebenso der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland.