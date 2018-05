Weil sie eine Anti- AfD-Aktivistin gewaltsam abgeführt haben sollen, sehen sich Beamte der Berliner Polizei einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt ausgesetzt. Die Polizisten hatten der über die Grenzen der Hauptstadt bekannten Irmela Mensah-Schramm am vergangenen Sonntag nach Darstellung der Aktivistin einen Platzverweis erteilt, obwohl ihr Standort zuvor mit Polizistinnen einer Antikonflikt-Einheit abgesprochen worden sei. Darauf wies die 73-Jährige nach eigener Darstellung mehrfach hin, sei aber dennoch zu Boden gedrückt, vorübergehend festgenommen und in Handschellen abgeführt worden. In einer Gefangenensammelstelle sei sie dann erkennungsdienstlich erfasst worden. Erst nach Stunden sei sie wieder frei gekommen.



Die Polizei bestreitet den Sachverhalt im Prinzip nicht. Ihr Vorgehen gegen die Aktivistin begründet sie in einer Mitteilung mit dem Widerstand, den Mensah-Schramm gegen die Einsatzkräfte geleistet habe. Daraufhin sei sie "wegen einer Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung vorübergehend festgenommen und zur Anzeigenaufnahme zu einer Polizeidienststelle gebracht" worden, heißt es in der Mitteilung der Berliner Polizei. Auch auf die Strafanzeige gegen die Beamten weist die Polizei hin.





Protest inmitten von AfD-Sympathisanten

Irmela Mensah-Schramm ist vor allem unter ihrem Spitznamen "Polit-Putze" bekannt. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich gegen rechten Hass ein, dies in erster Linie, indem sie rechte Schmierereien und Nazi-Symbole im öffentlichen Raum übermalt, wegkratzt oder verändert. Schon mehr als 100.000 solcher Schmierereien will sie nach eigener Darstellung "behandelt" haben. Nicht immer sehen die Ordnungsbehörden das Verhalten Schramms als vorbildlichen Protest an, weshalb ihre Fälle gelegentlich vor Gericht landen.



Am vergangenen Sonntag mischte sich die streitbare Aktivistin - anders als Tausende andere Gegendemonstranten - direkt unter die Sympathisanten der "Alternative" und zwar direkt "am Antreteplatz, dort wo die Teilnehmenden des AfD-Aufzuges eintrafen und sich sammeln sollten", so die Polizei-Mitteilung. Deutlich sichtbar trug sie ein buntes Plakat, auf dem die Aufschrift "A bartig - f ies - D ämlich" zu lesen war. Wie es heißt, rief der Protest AfD-Ordner auf den Plan, die Mensah-Schramm vertreiben wollten. Ein herbeigerufener Polizist habe laut Darstellung von Mensah-Schramm jedoch festgestellt, dass die 73-Jährige bleiben könne. Etwas später hätten sich die beiden Beamtinnen der Antikonflikt-Einheit eingefunden, mit denen ein Kompromiss-Standort in unmittelbarer Nähe des AfD-Treffpunktes vereinbart worden sei. Wenig später wurde Mensah-Schramm von der Polizei von ihrem Standort entfernt.

Durfte Polizei die Aktivistin an ihrem Protest hindern

Abgesehen davon, dass nun zu klären ist, ob die Beamten im Vorgehen gegen die Aktivistin den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhielten, wirft der Vorfall Fragen auf. War die Polizei überhaupt berechtigt, die Frau von dem Platz zu entfernen und sie als Folge auf diese Weise an ihrem Protest gegen die AfD zu hindern? Zweifel sind angebracht. Laut einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1991 schützt das Grundrecht der Versammlungsfreiheit "nicht nur solche Teilnehmer vor staatlichen Eingriffen, die die Ziele der Versammlung oder die dort vertretenen Meinungen billigen, sondern kommt ebenso denjenigen zugute, die ihnen kritisch oder ablehnend gegenüberstehen und dies in der Versammlung zum Ausdruck bringen wollen." (Beschluss 1 BvR 772/90) Dies gelte nur dann nicht, wenn die öffentliche Versammlung durch die Kritiker gesprengt werde. Dazu dürfte die einzelne Aktivistin auf dem AfD-Sammelplatz am Sonntag jedoch kaum in der Lage gewesen sein.

Eine entsprechende Frage des stern an die Berliner Polizei blieb bisher noch unbeantwortet. Ein Polizei-Sprecher wies auf Nachfrage bereits daraufhin, dass man voraussichtlich nur zurückhaltend werde antworten können, da das Vorgehen der Beamten nach der Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt nun Gegenstand eines "schwebenden Verfahrens" sei.