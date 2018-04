"Wir werden sie jagen", kündigt Alexander Gauland noch am Wahlabend an. Alice Weidel, ebenfalls AfD-Fraktionsvorsitzende, stellt in ihrer ersten Rede im Bundestag klar: "Die Bürger haben es satt, eine abgehobene Politik der arroganten Gutsherrenart auszuhalten und es muss endlich wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt werden. Dafür sind wir angetreten." Die Botschaft: Mit der AfD läuft es anders.

Nun sitzt die AfD seit rund einem halben Jahr im 19. Bundestag, die ARD hat dem kleinen Jubiläum eine Dokumentation ("Protest und Provokation - Die AfD im Bundestag") gewidmet. Die stärkste Oppositionspartei, die mit 12,6 Prozent in den Bundestag gewählt wurde, hat sich im Wahlkampf viel vorgenommen: Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, eine Reform der Polizei, die "Gender-Ideologie raus aus den Schulen" und "Frühsexualisierung stoppen", die Wiedereinführung der Wehrpflicht - um nur einige Themen zu nennen, die im AfD-Wahlprogramm aufgeführt werden.

Was ist daraus geworden?

Der stern hat die bisher selbst eingebrachten Anträge (was das genau ist, lesen Sie hier) sowie Gesetzesentwürfe (und hier) der AfD-Bundestagsfraktion gesichtet, für Sie aufgelistet und die entsprechenden Dokumente verlinkt - so können Sie einen Blick in die Parlamentsarbeit der Partei werfen. Die Übersicht finden Sie weiter unten im Text.

Zunächst erläutern wir, was an den Anträgen und Gesetzesentwürfen auffällt und was (bisher) fehlt.

Das fällt auf ...

Die AfD-Bundestagsfraktion konzentriert sich in ihren selbst eingebrachten Anträgen bisher überwiegend auf drei zentrale Themen: Die EU-Wirtschaft, Migration sowie die Innenpolitik. Dabei kreisen die Anträge der Partei oftmals um dieselben Forderungen: Die Regulierung oder Einhaltung bestimmter Sachverhalte.

Zum Thema Migration und Innenpolitik hat die AfD bereits eine Art Forderungskatalog geschnürt. Die Partei fordert "unverzüglich mit der syrischen Regierung in Verhandlungen über ein Rückführungsabkommen betreffend der in Deutschland aufgenommenen schutzsuchenden Syrer einzutreten" (Drucksache 19/32), dafür "ein Rückreiseabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der syrischen Regierung" ausgehandelt wird (Drucksache 19/48) und "sofort einen vollständigen und effektiven Schutz der deutschen Grenze - einschließlich der grünen Grenze - zu gewährleisten" (Drucksache 19/41). Gleichzeitig fordert die AfD die "Altersfeststellung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge" (Drucksache 19/462) und das "Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum" (Drucksache 19/829). Kurz: Regulierung. Der Anträge-Komplex, der die EU-Wirtschaft tangiert, mahnt hingegen weitestgehend die "Einhaltung" oder "Unvereinbarkeit" bestimmter rechtlicher Sachverhalten an.

In den Gesetzesentwürfen der AfD fallen zwei Worte besonders häufig - um nicht zu sagen immer, es gibt nur eine Ausnahme in den sieben Entwürfen: "Änderung" und "Aufhebung". Was die Partei (damit) ändern möchte, tangiert vor allem das Thema Migration.

... und das fehlt bisher

Zwar finden sich in den Anträgen und Gesetzesentwürfen auch Vorschläge aus den Bereichen Natur und Umwelt oder Verkehr. Allerdings geht den Parlamentariern der AfD bisher ein Thema völlig ab: Gesundheit. Zu diesem Themenkomplex hat die Partei bisher keine Initiative gezeigt. Auch die Themen Bildung, Arbeit und Soziales wurden nur im Ansatz oder gar nicht angepackt.

Natürlich: Nach einem halben Jahr im Bundestag kann keine Partei all ihre Vorhaben abarbeiten oder auf den Weg bringen. Das steht und fällt auch mit den anderen Parteien im Bundestag. Wie viel die AfD von ihrem 76-seitigen Wahlprogramm ("Programm für Deutschland") letztlich im Parlament zur Diskussion stellen wird, ist daher nicht absehbar. Umso höher hat sich die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel die Messlatte gelegt, als sie in ihrer ersten Parlamentsrede mit den anderen Parteien im Bundestag abgerechnet hat.

Die Anträge und Gesetzesentwürfe der AfD-Fraktion

Im 19. Bundestag wurden bisher (Stand: 12. April) 168 selbstständige Anträge eingereicht. Davon 18 von der AfD. Die meisten davon wurden zur Beratung überwiesen.

Die AfD-Bundestagsfraktion hat auch einige Gesetzesentwürfe eingebracht. Und zwar diese:

Insgesamt wurden beim Bundesrat beziehungsweise Bundestag bisher (Stand: 12. April) 60 Gesetzesvorhaben eingebracht, davon fallen sieben auf die AfD. Die meisten davon wurden zur Beratung überwiesen.