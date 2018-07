Sie ließen keinen Zweifel daran, was sie von den Protesten gegen die AfD halten. In Augsburg sind am Samstag die Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland zu ihrem neunten Bundesparteitag zusammengekommen. Während auf dem Weg zum Messezentrum Demonstranten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf die Straßen gingen, formulierte im Saal der Ko-Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, seine Ziele mit Blick auf die bayerischen Landtagswahlen im Oktober. "Am 14. Oktober wird der 15. Landtag erreicht sein, bin ich fest davon überzeugt, mit einem zweistelligen Ergebnis. Und zwei Wochen später wird es der 16., denn in Hessen werden wir das auch erreichen." Auch der AfD-Ko-Vorsitzende Alexander Gauland ging in seiner Rede auf die anstehende Wahl in Bayern ein. Scharf kritisierte er den Vorstoß der Kanzlerin zur Flüchtlingsfrage auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel. Der CS U warf er vor, nicht zu ihren Ankündigungen zu stehen. "Es ist eine totale Luftnummer. Es soll alles so weitergehen. Es soll derselbe Import von Flüchtlingen weitergehen wie seit 2015. Und das wird nur, sozusagen, mit einer neuen Warteschleife garniert. Das ist keine europäische Lösung und dagegen werden wir Sturm laufen. Und wir werden die CSU im bayerischen Wahlkampf an ihre Versprechen erinnern, damit endlich aufzuhören." Die AfD ist in 14 von 16 Landtagen vertreten. Bei der Bundestagswahl im vergangenen September erzielte die rechtspopulistische Partei mehr als 12 Prozent der Stimmen und ist seit der Regierungsbildung stärkste Kraft der Opposition im Bundestag.