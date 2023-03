Ein wilder, brüllender Klimaschützer, schreiende Migranten, Karl Lauterbach mit Fratze: Für die AfD ist die Verbreitung solcher künstlich erzeugter Aufnahmen ein legitimes Propagandamittel.

Die AfD hat ihre Verwendung abstoßender Aufnahmen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden, verteidigt. Diese Aufnahmen sehen echten Fotos oft täuschend ähnlich, werden aber binnen Minuten von Bildgeneratoren erstellt. Derlei Bilder dienten der "Illustration politischer Meinung", sagte Fraktionsvize Norbert Kleinwächter der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Dabei sei es durchaus gewollt, dass "Stereotype bedient werden".

AFD nennt Aufnahmen "Symbolbilder"

Kleinwächter hatte zuletzt im Onlinedienst Instagram etwa die Darstellung eines Klimaaktivisten veröffentlicht, der mit entblößter Brust und wildem Bart brüllend auf der Straße sitzt, während im Hintergrund Passanten fliehen. "Es ist eine prototypische Darstellung dessen, was man sich in den Reihen der AfD als Klimaaktivisten vorstellt", sagte Kleinwächter dazu. Das Bild sei jedoch als "Karikatur erkennbar". Die Darstellung ist mit der Aussage "Klima-Wahnsinnige nehmen Tote in Kauf!" überschrieben.

Außerdem veröffentlichte Kleinwächter KI-generierte Bilder von wutentbrannten, schreienden Migranten. Er sei "sehr, sehr dankbar" für die neue Technologie, sagte der AfD-Fraktionsvize der Zeitung. Auch eine zur Fratze verzerrte Darstellung des Gesichts von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist auf Kleinwächters Instagram-Kanal zu finden.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp nutzt auf Instagram ebenfalls KI-erzeugte Bilder, wie er der "FAZ" bestätigte. Ein Mitarbeiter von ihm erstelle diese Bilder mithilfe des Bildgenerators "Midjourney" – auch deshalb, weil das sehr kostengünstig sei.

Ein Sprecher der AfD sagte der Zeitung auf Anfrage, die Partei habe keine Informationen dazu, wie viele künstlich erzeugte Fotos auf den Social-Media-Kanälen der AfD selbst ausgespielt worden seien. "Wir nutzen freie Bilddatenbanken, wir überprüfen nicht, ob KI-Bilder darin enthalten sind. Es handelt sich zudem ausschließlich um Symbolbilder", sagte der Sprecher demnach.

Midjourney schränkt Dienste wegen Missbrauchs ein

Der Dienst von Midjourney erzeugt mittels künstlicher Intelligenz höchst realistisch aussehende Bilder auf der Grundlage von schriftlichen Vorgaben der Nutzer. In den vergangenen Tagen sorgte insbesondere ein künstlich erstelltes Bild von Papst Franziskus in einer glänzend weißen Daunenjacke sowie eines, das die Verhaftung von Ex-US-Präsident Donald Trump zeigt, für Aufsehen.

Wegen wiederholten Missbrauchs der Software schränkte der KI-Bildgenerator Midjourney seine Dienste inzwischen ein. Außerdem wurde das Angebot einer kostenlosen Testversion ausgesetzt.