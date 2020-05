Sehen Sie im Video: AfD übt harsche Kritik an Regierung wegen Corona-Maßnahmen, Spahn kontert direkt.





Am Donnerstag debattierten Abgeordnete im Bundestag einen Gesetzesentwurf, der von den Fraktionen der Union und der SPD zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite eingebracht wurde. Der Abgeordnete der AfD, Robby Schlund, kritisierte den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie scharf. Im Landkreis Greiz, dem Wahlkreis des Abgeordneten, werden seit Tagen die Grenzen überschritten, die die Ministerpräsidenten als Bedingung für die Lockerung von Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen festgelegt hatten, nämlich 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. In seinem Wahlkreis, so Schlund, würden diese Richtwerte überschritten, weil viele Menschen Lungenerkrankungen durch den Uranbergbau hätten. "Glauben Sie mir, ein erneuter Lockdown wird in meiner Heimat mehr Opfer fordern, als Ihre vermeintliche Corona-Krise, befeuert durch Massenarbeitslosigkeit und Landflucht. Und genau zu diesem Zeitpunkt bringen Sie ein zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Aber schützen Sie die Bevölkerung dadurch wirklich? Wir meinen, nein. Das Gesetz billigt dem Gesundheitsminister unter dem Deckmantel epidemischer Lage von nationaler Tragweite eine Reihe von gravierenden Befugnissen zu. Und der Katalog dieser Befugnisse wird immer länger und länger. (SCHNITT) Wer weiß, was bei einem dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung noch folgen wird. Es suggeriert uns eine permanente Krise, die es gar nicht gibt, und lässt uns auch in einem Krisenmodus fahren, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was Sie damit den Bürgern dieses Landes antun? Sie erzeugen Angst, Hysterie und Depressionen, die in einer eskalierenden Lebensmüdigkeit enden wird." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte die bisher unternommenen Schritte zur Eindämmung der Pandemie und sagte erneut, sie hätten zu einer „händelbaren" Lage der Krise geführt. "Und wissen Sie, wenn Sie mein Wahlkreisabgeordneter wären, Herr Schlund, dann würde ich mir eigentlich Sorgen machen, so wie Sie das hier gerade geäußert haben. Denn, was passiert denn gerade in Greiz? In Greiz wird ganz gezielt dort getestet, wo es einen Ausbruch gibt, nämlich in Pflegeeinrichtungen. Und das ist doch genau das, was passieren muss, dass wir dort, wo es zu einer Verbreitung des Virus kommt, insbesondere da, wo es besonders gefährlich ist, etwa für höchstbetagte, für Pflegebedürftige, dass dort umfassend getestet wird. Ja, das führt dazu, dass die Zahlen vielleicht höher sind, aber das ist doch kein Vorwurf, das ist Anlass dafür, dass wir gemeinsam dann in Greiz mithelfen, dass dieses Virus unter Kontrolle kommt. Ein Virus wie diese bekämpft man doch nicht, indem man es leugnet. Was ist denn da die Logik? Wenn wir nicht testen, dann gibt es auch kein Virus? Und deswegen machen wir genau das, was jetzt notwendig ist, in dieser Phase, wir weiten noch weiter die Möglichkeit aus, auch zulasten der Krankenversicherung zu testen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, auch mit Blick darauf den Öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort zu stärken. Wir sehen gerade in Coesfeld in Steinburg, in Fleischverarbeitenden Betrieben in Schlachthöfen, wie schnell dieses Virus sich ausbreiten kann, wenn wir es ihm zu leicht machen, wenn Menschen auf zu engem Raum, ohne Abstand und ohne die notwendigen Hygieneregeln gearbeitet wird. (SCHNITT) Und ich will dabei ausdrücklich sagen, dass dies alles eine kontroverse Debatte verdient, unbedingt. Ich wäre eher beunruhigt, wenn es in unserer freiheitlichen Demokratie keine kontroverse Debatte gäbe. Über Verhältnismäßigkeit, über die Frage, dass dies natürlich die größten Einschränkungen der Freiheit in der Geschichte der Bundesrepublik waren, dass wir darüber reden, was, wann warum entschieden worden ist. (SCHNITT) Entscheidend dabei ist nur, wie wir diese Debatten führen. Wir haben zu Beginn dieser Pandemie erlebt, ein ganz neues wir Gefühl, nach Monaten von Aggressivität und Polarisierung. Wo wir zusammengestanden haben, wo man sich unterstützt hat, beim Einkaufen, wo alle gesagt haben wir wollen einander achten, wir wollen aufeinander achten, sich und andere schützen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Debatten, auch die Kontroversen, so führen, dass wir dabei zusammenbleiben. Dass wir den Ausgleich suchen, die Balance, und nicht so führen, dass wir spalten und polarisieren, denn das macht uns nicht stärker. Stärker werden wir dann, wenn wir gute Debatten führen, die am Ende zusammenführen, das ist Ziel dieses Gesetzes, und das ist Ziel unserer Regierungspolitik." Mit dem Gesetz soll unter anderem der Zehn-Punkte-Plan zum personellen und technischen Ausbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) umgesetzt werden. Für das Infektionsschutzgesetz sieht der Entwurf vor, eine gesetzliche Meldepflicht in Bezug auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu verankern.