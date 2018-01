Die Aktion ging gehörig nach hinten los: Der Landesverband der AfD in Sachsen bat am Samstagabend öffentlich darum, die eigene Facebook-Seite positiv zu bewerten. "Aufruf: Bitte bewerten Sie unsere Seite! Einige linke Trolle vergeben gezielt immer nur einen Stern um diese Seite und ihre Reichweite zu begrenzen. Bitte helfen Sie uns um gegensteuern zu können mit einer guten Bewertung. Ihr Admin", appellierte die Partei an die Nutzer des sozialen Netzwerkes. So berichten es unter anderem die Portale "Buzzfeed" und "Vice".



Das Ziel war offenbar, die Reichweite der sächsischen AfD- Facebook-Seite zu erhöhen, also zu erreichen, dass die Beiträge des Landesverbandes möglichst vielen Menschen im Newsfeed angezeigt wird.

AfD Sachsen deaktiviert Bewertungsfunktion

Das Resultat der Aktion: Tausende Nutzer gaben sich einen Ruck und eine Bewertung ab – allerdings anders als es sich die AfD Sachsen vorgestellt hatte. 19 Stunden nach dem Aufruf hatte die Facebook-Seite 179 mal die Bestbewertung von fünf Sternen bekommen. Dagegen wurde die schlechteste Bewertung von einem Stern bis zum Sonntagmittag fast 10.000 mal vergeben, so "Buzzfeed". Die Partei zog daraufhin offenbar die Notbremse: Inzwischen ist die Bewertungsfunktion deaktiviert, die Einschätzungen der User sind nicht mehr zu lesen. Viele ihnen reagieren nun irritiert: Schließlich kämpfe die Partei auf der einen Seite mit dem Schlagwort "Zensur" gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, habe aber auf der anderen Seite keine Probleme damit, Tausende missliebige Bewertungen von ihrer eigen Social-Media-Präsenz zu löschen:





Das sieht der für die Facebook-Seite der AfD Sachsen verantwortliche Landtagsabgeordnete Carsten Hütter anders. "Kritik gehört im politischen Betrieb dazu, die lasse ich normalerweise stehen und beantworte sie auch", sagte er dem stern. In dem aktuellen Fall habe es sich jedoch um einen "gesteuerten Angriff" gehandelt, dies würden die deutlich gestiegenen Zugriffszahlen auf die Facebook-Präsenz belegen. Innerhalb von fünf Stunden seien sogar rund 50.000 Bewertungen auf der Seite eingegangen. "Es sind zum Teil massive Beleidigungen wie 'Rassisten' oder 'Nazis' gegen uns gefallen." Dies sei nicht hinnehmbar. Die Aktion der AfD-Gegner sei von vornherein darauf ausgelegt gewesen, die Partei zur Abschaltung der Bewertungsfunktion zu nötigen. "Das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun", erklärte der AfD-Politiker.