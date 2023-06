Nach der Wahl am Sonntag stellt die AfD den Landrat im thüringischen Sonneberg. Besorgte Bürger, rassistische Anfeindungen und Wahlpartys in zwei Kleingartenvereinen – so lief der Wahltag.

Es ist 21:00 Uhr als sich Habtom und Ali am großen Brunnen auf Sonnebergs Marktplatz treffen. Die Wahl des AfD-Politikers Robert Sesselmann zum neuen Landrat in der Region liegt nicht einmal zwei volle Stunden zurück. Ganz verdaut haben die beiden Männer das noch nicht. Sie sind aufgeregt, haben Angst. Ihre echten Namen wollen sie in diesem Artikel deshalb nicht lesen. "Ich wohne hier seit acht Jahren", erzählt Ali. "Noch nie wurde ich so häufig rassistisch beleidigt wie heute". Die beiden nennen Sonneberg ihre Heimat, geboren sind sie allerdings in Somalia. "Willkommen war ich hier nie, jetzt muss ich vielleicht abhauen", sagt Habtom.