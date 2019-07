In der AfD-Führungsebene geht die Sorge um, die Partei könne von Rechtsextremisten "unterwandert" werden. Das zumindest befürchtet der Parteivorstand in einem Schreiben an das AfD-Bundesschiedsgericht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Die besondere Gefahr, der die Partei Alternative für Deutschland ausgesetzt ist, nämlich von Rechtsextremisten unterwandert zu werden und in Folge dessen politisch zu 'implodieren', war allgemein und damit auch der Antragsgegnerin bekannt, als sie ihren Aufnahmeantrag im Jahr 2016 stellte", heißt es dort.

Diese Meldung machte bereits am Sonntag die Runde. Die Reaktionen von Politikern anderer Parteien ließen nicht lange auf sich warten. Hier eine Auswahl:

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil etwa schrieb süffisant auf Twitter: "Ok, wer sagt es ihnen?"

Ok, wer sagt es ihnen? pic.twitter.com/DG3MsIqMIe — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) July 8, 2019

Lasse Petersdotter, Grünen-Politiker und Mitglied des Landtages in Schleswig-Holstein sieht eine Tradition bei der AfD.

Bald sind wieder Bundesvorstandswahlen bei der AfD. Da hat es Tradition, dass der amtierende Vorstand eine rechtsextreme „Unterwanderung“ befürchtet. Wie bei Lucke und Petry wird es auch in diesem Jahr einen noch rechteren Vorstand geben als vorher. https://t.co/UQmjtYxCxz — Lasse Petersdotter (@L_Petersdotter) July 7, 2019

Lukas Kilian, CDU-Abgeordneter ebenfalls im schleswig-holsteinischen Landtag, meint, die Mehrheit der AfD sei bereits "offen rechtsextrem".

Nein! Es wird keine Unterwanderung toleriert. Die Mehrheit ist ganz offen rechtsextrem!



Wir sollten auch das Spiel: Böser AfD-Landesverband, gemäßigte AfD-Fraktion nicht mitmachen. #Afd #SchleswigHolstein #Rechtsextrem https://t.co/OhWC87wp29 — Lukas Kilian (@LukasKilian) July 8, 2019

Auch sein Parteikollege Sebastian Steinecke, Mitglied des Deutschen Bundestages, findet, es gebe nichts zu befürchten, weil die Unterwanderung "längst Tatsache" sei.

Was gibt es da zu befürchten? Das ist doch längst Tatsache -

Internes Schreiben: #AfD-Vorstand fürchtet #rechtsextremistische „Unterwanderung“ https://t.co/XCw8cDNlQX via @faznet — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) July 7, 2019

FDP-Mann Alexander Lambsdorff und sein CDU-Kollege Ruprecht Polenz stören sich vor allem an der Berichterstattung zum Thema. Ihrer Ansicht nach wurde die Sprache der AfD übernommen.

Jetzt übernimmt die @FAZ die Pressemitteilungen der völkisch-nationalistischen #AfD schon im Wortlaut und ohne Anführungszeichen in die Überschrift. Zum Mitschreiben, liebe FAZ: Die AfD-Spitze mit Höcke, Gauland, Kallnitz usw.usw. IST SELBST rechtsextremistisch. https://t.co/V2vLvmlIeo — Ruprecht Polenz (@polenz_r) July 8, 2019

Bin ich zu kritisch? Aber ich finde es bezeichnend und traurig, dass @FAZ_NET die Sprache von der wohl gar kein bisschen rechtsextremen “#AfD-Spitze” übernimmt, zB von einem gewissen Herrn #Gauland, der sich seit Jahren schützend vor #Höcke stellt. https://t.co/8sEiQ8Szcz — Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) July 8, 2019

Unterwanderungspassage aus Ausschlussverfahren gegen Sayn-Wittgenstein

Das Schreiben mit der Passage über die Gefahr der Unterwanderung ist Teil des Berufungsantrages im Parteiausschlussverfahren gegen die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein. Diese war Ende Juni auf ihrem Parteitag erneut zur Landesvorsitzenden gewählt worden - obwohl sie 2018 aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen wurde und vor dem Bundesschiedsgericht ein Parteiausschlussverfahren gegen sie läuft.

Ihr wird eine Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein vorgeworfen. Der Verein Gedächtnisstätte steht auf einer "Unvereinbarkeitsliste" der AfD. In dem Anwaltsschreiben an das Bundesschiedsgericht wurde zudem moniert, Sayn-Wittgenstein habe in einer Werbebotschaft für den Verein 2014 von den unter "polnischer und russischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten" gesprochen.

Quellen: Twitter / DPA