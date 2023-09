AfD stimmt mit CDU gemeinsam für Steuersenkung in Thüringen

Zusammenarbeit mit rechtsextremer Partei AfD stimmt mit CDU gemeinsam für Steuersenkung in Thüringen

Die CDU im Thüringer Landtag hat gemeinsam mit der AfD für die Senkung der Gewerbesteuer gestimmt. Auch die FDP stimmte für den Antrag und damit gegen die Stimmen der rot-rot-grünen Regierung.

Die Opposition hat in Thüringen erstmals gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Steuersenkung durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf der CDU für eine niedrigere Grunderwerbsteuer bekam am Donnerstag im Landtag in Erfurt eine Mehrheit, weil neben der FDP die AfD die entscheidenden Stimmen beisteuerte.

