von Benedikt Becker und Veit Medick Friedrich Merz schiebt der Ampel die Schuld am Umfragehoch der AfD zu – doch ein Teil der CDU will lieber über die eigene Performance sprechen. Auf die Christdemokraten warten harte Monate.

Es ist erst ein paar Tage her, da wirkte die CDU noch halbwegs zufrieden. Auf den Spuren von Konrad Adenauer weilte die Parteiführung in der Sommerresidenz des ersten Bundeskanzlers im italienischen Cadenabbia, um an ihrem Programm zu feilen. Man spielte Boccia, speiste gut und diskutierte in der Anlage am Comer See über neue Ideen in der Steuer- und Sozialpolitik. "Es hat richtig Spaß gemacht", schwärmte anschließend Friedrich Merz, der Parteichef.