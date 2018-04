Der Chat einer WhatsApp-Gruppe zeigt, welche Themen die AfD beschäftigen und wie sie darüber spricht. Der stern konnte rund einen Monat lang einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Integrativ-Konservativ folgen. Administratoren sind zwei AfD-Funktionäre aus Nordrhein-Westfalen.



Dem Chat gehört mit Guido Reil ein Mitglied des AfD-Bundesvorstands an, der Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, und der Partei-Prominente André Poggenburg sind ebenfalls dabei. Die meisten Mitglieder betreiben AfD-Politik auf Kreisebene. Im März posteten die Chat-Mitglieder mehr als 3000 Textbeiträge, Bilder und Filme.



Attacke auf Jutta Ditfurth löst hämische AfD-Posts aus

Zwei Frauen schickten Videos in den Chat, auf denen Hunde zu sehen sind, die für rassistische bzw. flüchtlingsfeindliche Botschaften dressiert wurden. "Apollo, was machst Du mit den Flüchtlingen?", fragt auf einem der Filme eine männliche Stimme. Als Antwort sieht man einen Rottweiler die Zähne fletschen und zuschnappen. In dem anderen Video nimmt ein Hund ein Leckerchen nicht "vom Türken", sondern nur "vom Deutschen".



Beide Videos provozierten in der WhatsApp-Gruppe keinen Widerspruch.



Als jemand Ende März postete, die Linksaktivistin Jutta Ditfurth sei mit einem Metallstock am Kopf verletzt worden, reagierten mehrere Mitglieder der WhatsApp-Gruppe mit Häme. "Das geht natürlich nicht. Es hätte Holz sein müssen", kommentiert einer. Ein anderer stellt fest, der Metallstock sei jetzt "kontaminiert". "Muss dafür jetzt ein Endlager gefunden werden?", fragt ein Dritter.

Guido Reil: "Bitte nicht dafür verhaften"

Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Guido Reil, das selbst bereits Opfer politisch motivierter Gewalt geworden ist, widersprach an dieser Stelle nicht. Der stern sprach Reil heute Morgen darauf an. Er sagte: "Ich lese das überhaupt nicht. Da wird so viel geschrieben. Ich habe mein ganzes Leben noch keinen Schwachsinn erzählt. Bitte nicht dafür verhaften. Es wäre aber klasse, wenn wir das Gift aus solchen Chats rausbekämen."