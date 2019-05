Wo im Westen der Republik die Grünen einen Rekord nach dem anderen aufstellen, jagt im Osten die AfD den etablierten Parteien den Rang ab. Sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg ist die Alternative für Deutschland bei der Europawahl am Sonntag stärkste Kraft geworden. Auch im südbrandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald liegt die AfD mit 20,8 Prozentpunkten ganz vorne. Benjamin Filter engagiert sich im Kreisverband der AfD. O-TON BENJAMIN FILTER, AFD: "Ich glaube es liegt daran, dass seit der Wende die Altparteien hier wirklich alle Chancen bekommen haben, etwas zu verändern, und sie haben es einfach nicht geschafft", sagt Benjamin Filter, der im AfD-Kreisverband LDS engagiert ist. "Und dann gehört es halt im normalen Miteinander dazu, dass eben dann die Beteiligten, um die es geht, also die Bevölkerung, die Menschen, dass die dann einfach sagen: Wir wollen jetzt einfach mal was anderes, weil so kann es nicht weitergehen." Obwohl die Wiedervereinigung fast drei Jahrzehnte zurückliegt, hat Brandenburg noch immer mit vielen Probleme zu kämpfen. Viele Industriestandorte wurden geschlossen, sodass Tausende Arbeitsplätze verloren gingen. Manche Städte büßten in der Folge ein Viertel ihrer Bevölkerung ein. Fehlende Perspektiven, schlechte Verkehrsanbindungen und ein schlechtes Mobilfunknetz sorgen vielerorts für Frust. Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die AfD auch hier vor die CDU setzen kann.