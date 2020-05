Die AfD schließt den rechtsnationalen Politiker Andreas Kalbitz aus der Partei aus. Das hat der Bundesvorstand der Partei am Freitag beschlossen. Den Antrag auf Annulierung der Mitgliedschaft hatte der AfD-Parteivorsitze Jörg Meuthen gestellt: O-TON JÖRG MEUTHEN, PARTEIVORSITZENDER DER AFD: "Der Grund dafür war das Verschweigen einer Mitgliedschaft in einer ehemals rechtsextremen, heute verbotenen Organisation namens "Heimattreue Deutsche Jugend". Das hätte bei der Aufnahme in die Partei angegeben werden müssen, und wir sind in früheren Fällen anderer Mitglieder weniger prominent als Kalbitz auch so vorgegangen, dass wir bei solchen Vorkommnissen einer nicht vorgenommenen Angabe, die Pflicht gewesen wäre, die Mitgliedschaft annulliert haben. Da muss man dann mit einer Elle messen und das haben wir dann hier auch machen müssen." Der ehemalige Fallschirmjäger war Landeschef in Brandenburg, Vorsitzender der Landtagsfraktion in Potsdam und Mitglied im Bundesvorstand. Er galt neben dem Thüringer Landeschef Björn Höcke prominentester Vertreter des rechtsextremen "Flügels" in der AfD. Kalbitz kündigte an, die Entscheidung über den Ausschluss juristisch anzufechten.