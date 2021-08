Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagt am 13.8.2021 zur Situation in Afghanistan : "Wir werden die Belegschaft der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum reduzieren. Wir werden ein Krisenunterstützungsteam sofort nach Kabul schicken, das uns dabei hilft, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen und die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, auch umzusetzen. Ich rufe noch einmal alle deutsche Staatsbürger, die noch in Afghanistan sind, dazu auf, das Land jetzt zu verlassen. Und wir haben im Krisenstab ebenfalls beschlossen, dass die ohnehin für diesen Monat vorgesehenen Charterflüge vorgezogen werden. Wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft ausfliegen. Aber auch der noch in Afghanistan befindlichen Ortskräfte. Die Botschaft wird arbeitsfähig bleiben, in Afghanistan, in Kabul. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, für diejenigen, die noch kein Visa haben bei den Ortskräften, die Visa zukünftig erst in Deutschland zu erteilen. Das wird die Ausreise beschleunigen. Und wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiter der Botschafter als auch Ortskräfte aus Afghanistan beschleunigt ausfliegen können. Alle weiteren Maßnahmen werden wir weiter mit unseren internationalen Partnern in den nächsten Tagen abstimmen."