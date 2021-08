In Frankfurt sind am frühen Donnerstagmorgen weitere Maschinen mit Hunderten Menschen an Bord gelandet, die zuvor aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden waren. Die Erleichterung bei den Geretteten war groß, aber auch die Sorge um die afghanische Bevölkerung.O-TON evakuierter Passagier"Es ist schrecklich, echt schrecklich. Also was ich denke als Afghane oder damaliger Afghane, jetzt Deutscher: Das Billigste was es gibt ist das Leben eines Afghanen zur Zeit. Was die Welt mit uns spielt, ich weiß es nicht, es ist ein schreckliches Spiel in Afghanistan."Der Passagier dankte der Bundesregierung für die Rettung, beklagte aber auch fehlende Informationen.O-TON evakuierter Afghane aus Kabul "Ich denke, die Informationen durch das Außenministerium und Auswärtiges Amt, das ist nicht genügend. Vor drei, vier Tagen hab ich angefangen, Kontakt aufgenommen, sieben, acht E-Mail geschrieben. Wenigstens, sie könnten mir sagen: Bitte warten Sie. Dass ich die Hoffnung habe, dass ich nicht verloren bin, dass ich meinen Kontakt noch habe. Das haben sie aber nicht gemacht. Das tut mir leid."Insgesamt befanden sich rund 500 Menschen an Bord der beiden gecharterten Flieger von Lufthansa und Uzbekistan Airways. Die Maschinen waren in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet, dorthin hatte die Bundeswehr die Menschen zuvor aus der afghanischen Hauptstadt Kabul gebracht. Am Donnerstag wurden in Frankfurt noch weitere Flüge aus Taschkent erwartet.