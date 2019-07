CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin. Das bestätigten Regierungssprecher Steffen Seibert sowie mehrere CDU-Quellen am Dienstagabend. Die CDU-Chefin rückt damit an die Stelle der neu gewählten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Mittwoch ihr Amt aufgeben wird. Die Entscheidung fiel nach einer Beratung im CDU-Präsidium. Die Personalie galt in Berlin als Überraschung, weil die CDU-Chefin zuvor stets betont hatte, keinen Ministerposten im Kabinett von Kanzlerin Merkel übernehmen zu wollen. Kramp-Karrenbauer hatte dies damit begründet, dass sie unabhängig als Parteivorsitzende agieren wolle. Als Ministerin ist die CDU-Chefin nun aber in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Kramp-Karrenbauer, die früher saarländische Ministerpräsidentin war, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach für steigende deutsche Verteidigungsausgaben eingesetzt und auf die Einhaltung der Selbstverpflichtung der Nato-Staaten gepocht, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Sicherheit auszugeben. Zudem setzte sich die Saarländerin für eine engere europäische Verteidigungszusammenarbeit ein.