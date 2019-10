Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU, auf dem Deutschlandtag der Junge Union in Saarbrücken am Sonntag: "Aber, ja, ich wiederhole es: Halle ist auch ein Alarmzeichen. Ich würde mal bitten, korrekt zu zitieren: ein Alarmzeichen, das niemanden von uns kalt lassen darf. Denn es gab vorher Alarmzeichen. Das war jedes einzelne Hakenkreuz, das geschmiert worden ist. Das waren die NSU-Morde. Das war die Ermordung unseres Parteifreundes Walter Lübcke. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das Problem ist, dass keines dieser Alarmzeichen anscheinend so angekommen ist, dass man erkennt Rechtsradikalismus und der politische Arm des Rechtsradikalismus, die AfD, sind ein wirkliches Problem in Deutschland. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Das ist das Signal von Halle und das muss unsere Antwort." // "Und ich kann euch sagen, ich sitze ja jetzt auf der Regierungsbank, so in Hörweite der AfD-Fraktion, so auf der Linie von Beatrix von Storch. Ich kann nur sagen, was davor ist an Zwischenmeldung, ist schon schlimm genug. Was dahinter ist, ist noch viel schlimmer. Und wenn man sich das so eine ganze Debatte anhört, dann weiß man, warum es wichtig ist, dass Deutschland bei der künstlichen Intelligenz wirklich noch eine Schippe drauflegen, weil mit der natürlichen Intelligenz dort, ist es nicht besonders weit vertreten." // "Und einer dieser Werte heißt, die Länder, die Mitglieder der Nato tragen zur Stabilisierung des Weltfriedens bei und sie destabilisieren ihn nicht. Und wenn es jetzt eigentlich Beweise gibt oder Hinweise gibt, dass die Türkei wirklich plant, in Nordsyrien als eine Art Besatzungsmacht auf Dauer zu bleiben, dann muss es von uns eine ganz klare Antwort geben. Das geht nicht. Da sagen wir klipp und klar: Nein. Nato-Partner hin oder her."