Christian Lindner will mit der Aktienrente das deutsche Rentensystem stabilisieren. Doch nicht alle sind von den Plänen des Finanzministers begeistert

Warum Christian Lindners Aktienrente eine Luftnummer ist – und was wirklich helfen würde

von Andreas Hoffmann Die Aktienrente wird Rentnern und Arbeitnehmern fast nichts bringen, ist sich stern-Autor Andreas Hoffmann sicher. Dabei könnte der Staat schon mit einem Bruchteil des Geldes jungen Leuten eine Perspektive bieten.

Haben Sie auch FDP gewählt? So wie über fünf Millionen Deutsche, die in den Liberalen eine Alternative zu CDU und SPD sahen. Besonders junge Leute waren fasziniert, zog die Partei doch die meisten Erstwähler an. Ist auch verständlich. Show können sie bei der FDP, besonders Christian Lindner. Allein schon sein Auftritt, sorgfältig gestutzter Bart, Haar-Transplantation, und dann diese Sylter Sause, mit der er uns im Sommer beglückt hat. Wann hat zuletzt ein Bundesminister seine eigene Hochzeit als dreitägigen Celebrity-Event inszeniert? Von Angela Merkel hat kaum einer mitbekommen, als sie ihren Professor geheiratet hatte.