Gegen den Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Alexander Gauland wird wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Um dies zu ermöglichen, hob der Bundestag am Donnerstag auf Bestreben der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Immunität des Abgeordneten auf. Das Plenum genehmigte einen Antrag der Ermittlungsbehörde "auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse".

Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte der Nachrichtenagentur AFP, in den Ermittlungen gegen Gauland gehe es "um ein altes Verfahren aus dem vorletzten Jahr". Man erachte das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Die Fraktion wolle am Nachmittag ausführlicher dazu Stellung nehmen.

Hausdurchsuchungen bei Alexander Gauland

Der AfD-Sprecher spielte damit wohl auf Ermittlungen an, die die Frankfurter Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr wegen eines "privaten Steuerfehlers" gegen Gauland aufgenommen hatte. Schon damals soll es einen Versuch der Ermittler gegeben haben, die Immunität des 78-Jährigen aufzuheben. Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte seinerzeit ein AfD-Sprecher die Sache als Fehler in der Steuererklärung bezeichnet. Der "taz" sagte der AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth: "Es geht um mögliche Fehler bei der gemeinsamen Veranlagung mit seiner Ehefrau"; insgesamt angeblich um eine Summe im fünfstelligen Bereich.

Aktuell wurden auf Grundlage des Bundestagsbeschlusses Durchsuchungen bei Gauland angeordnet. Der AfD-Politiker bestätigte im Bericht der "taz", dass seine Wohnung in Potsdam durchsucht worden sei. Auch in Wohnräumen in Frankfurt/Main fanden sich offenbar Ermittler ein. Gaulands ehemalige Partnerin wohnt in Frankfurt. Das Paar ist dem Bericht zufolge immer noch verheiratet, Gauland lebt aber seit vielen Jahren mit einer neuen Lebensgefährtin Potsdam.

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden. Im Fall Gauland war die Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses am Donnerstagvormittag kurzfristig auf die Tagesordnung des Bundestages gehoben worden und wurde sofort ohne Debatte abgestimmt. Mit dem Beschluss ist es den Ermittlern nur erlaubt, Wohnungen eines Verdächtigen zu durchsuchen und Unterlagen zu beschlagnahmen.

Auch Immunität einer CDU-Abgeordneten aufgehoben

Der Bundestag stimmte am Donnerstag noch einem weiteren Antrag auf Genehmigung von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu. Dieser betraf die CDU-Politikerin Karin Strenz. Worum es in diesem Fall konkret ging, blieb zunächst unklar.

Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag gegen Strenz eine Geldstrafe von knapp 20.000 Euro verhängt, weil sie als Mitglied der Parlamentarierversammlung des Europarats in einen Skandal um Bestechungsgelder aus der autoritär regierten Kaukasus-Republik Aserbaidschan verwickelt war.