Über Russland sagte Alexander Graf Lambsdorff einmal: "Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust"

Ein Graf in Moskau: Warum es Alexander Graf Lambsdorff als neuen deutschen Botschafter nach Russland verschlägt

von Jonas Schulze Pals Alexander Graf Lambsdorff wird wohl neuer deutscher Botschafter in Moskau. Darauf hat er lange hingearbeitet und lange warten müssen.

Es gibt derzeit für einen Deutschen, ganz objektiv betrachtet, attraktivere Arbeitsorte als die russische Hauptstadt. Weil der Westen die Ukraine im Krieg gegen Russland mit Waffen unterstützt, sind Menschen aus Europa und den USA dort nicht mehr gern gesehen.

Trotzdem dürfte Alexander Graf Lambsdorff, 56, nicht unglücklich darüber sein, bald in Moskau zu arbeiten. Im Gegenteil. Es geht schließlich nicht um irgendeinen Job. Der FDP-Politiker soll ab Sommer 2023 den Posten des deutschen Botschafters übernehmen. So berichteten es am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend. Das Auswärtige Amt hat die Personalie noch nicht bestätigt.