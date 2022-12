Alice Weidel, Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD sagt im Hinblick auf die Razzia gegen Reichsbürger: "Das ist ja auch wirklich bestürzend und beschämend, was hier in dieser Bundesrepublik Deutschland mittlerweile los ist. Dass bei so einer Großrazzia, die ja in der Verhältnismäßigkeit 3000 Beamte beispiellos gewesen ist, die man da auf so Rentner losschickt. Und letztendlich so die ganzen Themen außer Acht lässt, wie zum Beispiel, dass wir offene Grenzen haben, viele Illegale innerhalb unseres Landes, eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem, sage ich jetzt mal, angestrebten Rollator-Putsch (Weißblitz) "Wir haben dort eine ehemalige Abgeordnete, jahrzehntelang Richterin. Auch da gilt erst mal die Unschuldsvermutung. Sollte sich das erhärten, dass sie sich dort beteiligt hat, dann steht natürlich ein Parteiausschluss an. Eine andere, ein anderes Mitglied aus dem Landesverband Hessen, die sollte ja die Ministerin für Kartenlesen sein, eine Tarotkartenlegerin, die dem König die Karten liest. Deren Mitgliedschaft wurde natürlich gleich am Wochenende annulliert und dann hat es ... hat man es mit einem ehemaligen AfD-Mitglied zu tun. Also ganze zwei Mitglieder eben. Es gilt für alle die Unschuldsvermutung." (Weißblitz) "Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei diesem ganzen Aufriss, der hier veranstaltet wurde und bei dem letztendlich, was gestern aus der Anhörung im Innenausschuss rauskam, ist das alles so dürftig. Wenn sich das in den nächsten Tagen nicht ändern sollten, werden wir einen Untersuchungsausschuss fordern, dass man sich die ganze Sache auch anguckt, auch hinsichtlich des Amtsmissbrauchs."