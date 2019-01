In der eigentlich beschaulichen Stadt Amberg in Bayern, rund 70 Kilometer von Nürnberg entfernt, ist es derzeit eher weniger beschaulich. Nach den mutmaßlich von Asylbewerbern begangenen Angriffen auf Passanten gibt es Berichte über rechte Bürgerwehren in der Stadt. Die NPD Nürnberg veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite Fotos, die vier Menschen in Schutzwesten dabei zeigen, wie sie durch Amberg ziehen. Der Amberger Oberbürgermeister Michael Cerny hat sich informiert und kommt zu dem Schluss: "Also, wir haben in Bayern und speziell in Amberg eine sehr leistungsfähige und gute Polizei. Von daher brauchen wir keine Bürgerwehr, ganz im Gegenteil. Das würde eigentlich unser rechtsstaatliches Verhalten eher infrage stellen. Und das, was die NPD hier so als Bürgerwehr bezeichnet hat, muss man am Ende des Tages wirklich auf gut bayerisch sagen, da waren vier traurige Gestalten in Amberg unterwegs." Das Amberg jetzt so in die Schlagzeilen geraten ist, findet Cerny alles andere als gut: "Das passiert gerade was mit unserer Stadt, was ich als Oberbürgermeister auch nicht nachvollziehen kann. Ich hoffe, dass es auch nicht von rechtspopulistischen Gruppierungen instrumentalisiert wird, dass man hier die Stadt Amberg in ein Licht rückt, das unsere Stadt nicht verdient hat." Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich am Rande der Klausurtagung der CSU-Bundestagsfraktion im oberbayerischen Seeon zu den Vorfällen in Amberg: "Wir verurteilen aufs Schärfste die Straftaten, die in Amberg begangen worden sind. Wir verurteilen aber auch, dass jetzt bestimmte rechtsextreme Gruppen versuchen, das zu missbrauchen. Deswegen werden wir auf die Vorfälle in Amberg mit aller Konsequenz aber auch mit Besonnenheit reagieren. Das heißt die Straftaten aufklären und juristisch verfolgen. Das heißt zweitens aber die Polizeipräsenz ab heute massiv verstärken." In Amberg selbst wird natürlich über die Vorfälle diskutiert. Die Meinungen sind verschieden: "Ich denke, es wäre jetzt unglaublich verkehrt, wenn man aufgrund des Fehlverhaltens von vier Personen ein Pauschalurteil über alle Flüchtlinge fällt. Wie es manche Medien bzw. Parteien in Deutschland machen." "Dass die Abschiebungen, dass das Gesetz ein bisschen härter gemacht werden sollte, find ich schon. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich denke, das kann immer passieren." Am Samstagabend waren in der Stadt zwölf Menschen attackiert und verletzt worden. Gegen vier Beschuldigte im Alter von 17 bis 19 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran.