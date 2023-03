Das Bundeskanzleramt in Berlin

Ampel-Parteien einigen sich nach langem Koalitionsausschuss auf "Bündel an Maßnahmen"

Nach einem zähen Ringen haben die Ampel-Parteien eine Einigung erzielt. SPD-Parteichef Lars Klingbeil sprach nach den Beratungen im Koalitionsausschuss von einem "Bündel an Maßnahmen".

Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt. SPD-Parteichef Lars Klingbeil sprach am Dienstag nach den Beratungen im Koalitionsausschuss in Berlin von einem Bündel an Maßnahmen.

Die Ampel-Koalition will die Lkw-Maut erhöhen , um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang.

, um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang. Ebenso wurde der beschleunigte Ausbau auch von Autobahnstrecken vereinbart. FDP-Chef Christian Lindner sagte, 140 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen.

vereinbart. FDP-Chef Christian Lindner sagte, 140 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Die bislang strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren im Klimaschutzgesetz werden aufgeben, so Lindner. Demnach sollen Zielverfehlungen in einem Sektor in einem anderen ausgeglichen werden und auch eher längerfristige Zielvorgaben gesetzt werden.

