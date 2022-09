von Nico Fried Miese Umfragen, wachsende Unruhe: Die Ampelkoalition steht unter Druck. Mit dem neuen Entlastungspaket stellt die Regierung den Bürgern die Vertrauensfrage.

Olaf Scholz pflegt eine Marotte. Man kann das immer wieder sehen, wenn man dem Kanzler durchs Land folgt, wo er sich den Bürgern stellt, sei es in Lübeck, Neuruppin, Magdeburg oder Essen. Er spaziert dann gern zwischen den Zuhörern herum, hält das Mikrofon in der rechten Hand – und wenn er mit einer Antwort fertig ist, drückt er mit der linken Hand fest auf die weiche Schaumstoffhaube. Es sieht aus, als wolle er der Botschaft, die er in das Mikrofon gesprochen hat, noch eine Mütze aufsetzen, ehe sie davonfliegt. Scholz weiß, wie stark draußen im Land der Gegenwind bläst.