O-Ton SPD-Chefin Andrea Nahles: "Im SPD-Präsidium und im SPD-Parteivorstand können alle nur noch den Kopf schütteln über das Chaos bei CDU und CSU. Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf. Mit Regierungsfähigkeit und Regierungswirklichkeit hat das nichts zu tun. Die CSU ist auf einem gefährlichen Ego-Trip, der Deutschland und Europa lähmt. Die CDU wird angesichts von Ultimaten, Erpressungsversuchen und Rücktrittsdrohungen in die Ecke gedrängt. Kompromisse sind bisher nicht in Sicht. So geht es nicht weiter. Wir erwarten von CDU und CSU, dass sie ihre Streitereien endgültig beenden. Dass sie sich zum Koalitionsvertrag und zu dieser Koalition bekennen, damit wir endlich Regierungsarbeit machen und wieder zur Sacharbeit zurückkehren können. Olaf Scholz und ich haben deshalb heute morgen gefordert, dass es ein weiteres Treffen der Koalitionsspitzen gibt und zwar heute. Das Schwarze-Peter-Spiel zwischen CDU und CSU muss aufhören, denn es ist unverantwortlich."