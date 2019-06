Andrea Nahles, hat am Sonntag ihren Rücktritt als Partei- und als Fraktionsvorsitzende angekündigt. In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder schrieb sie: "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist." Am Montag werde sie als Partei, am Dienstag als Fraktionsvorsitzende zurücktreten, sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne. Zuletzt war vor allem nach dem geringen Ergebnis der SPD bei den Europawahlen am 26. Mai Kritik an Nahles laut geworden. Nahles hatte im April 2018 den Parteivorsitz übernommen, die Fraktion führt sie seit September 2017. Ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin wünschte Nahles in ihrem Schreiben Glück und Erfolg, an ihre Parteikollegen appellierte sie "Bleibt beieinander und handelt besonnen! Unser Land braucht eine starke SPD!"