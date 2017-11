O-Ton Andreas Hollstein (CDU), Bürgermeister von Altena: "Nach einer Hauptausschusssitzung hier im Raum bin ich in eine Imbissbude in der Innenstadt, die von meinem Wohnort ca. 200 Meter entfernt ist, gegangen, um für meine Frau, die krank zu Hause war, und mich einen Döner zu holen und hatte den gerade bestellt, als ein Mensch, der neben mir als Kunde, offensichtlich erst mal als Kunde den Raum betrat, hat dann eine Dönertasche bestellt. Wir haben miteinander nicht im Austausch gestanden, für mich war auffällig, dass er mich von der Seite anfixierte. Er hat sich dann mit den heute schon presseöffentlichen Worten "Sind sie der Bürgermeister?" an mich gewandt. Hat dann kommentarlos ein Messer gezogen, hat gesagt: "Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena". Und dann stand er da mit dem Messer hinter mir und das Messer war an meinem Hals. Ich habe das dann gegriffen und weggedrückt. Das hat aber nicht hundertprozentig geklappt, weil ich habe da noch eine kleine Schnittwunde, die nur geklebt werden musste, davon getragen. Habe dann großes Glück gehabt, dass die beiden Imbissbudenbetreiber mir zu Hilfe gekommen sind, auch unter der Gefahr, dass sie selbst verletzt werden konnten. Der Vater ist auch leicht verletzt worden."