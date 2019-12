"Radnation" statt "Autoland"? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Radverkehr in Deutschland besser und sicherer machen – und ihn besser mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen. Der CSU-Politiker sei der festen Auffassung, dass Klimaziele nur erreicht werden könnten, wenn "Deutschland ein Fahrradland wird". Es gebe so viel Geld wie noch nie für den Radverkehr, 1,45 Milliarden bis 2023. Zwar sei der Bund nicht zuständig für den Bau von Radwegen in Städten und Gemeinden. Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister: "Aber ich bin guten Mutes, mit meinem neuen Bündnis für moderne Mobilität, dass die Kommunen und die Bundesländer uns Projekte melden, wo wir auch kräftig fördern können und das Radwegenetz in Deutschland sich verbessert und sicherer wird." Es gehe auch um einen besseren Schutz von Radfahrern, betonte der Minister. Er verwies auf Änderungen der Straßenverkehrsordnung. Demnach soll es mehr Platz und mehr Rechte für Radler geben, außerdem strengere Regeln für Autos. So sollen zum Beispiel Bußgelder fürs Parken in der "zweiten Reihe" sowie auf Geh- und Radwegen steigen. Fahrradfahrer leben oft gefährlich auf deutschen Straßen. Von Januar bis September 2019 kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamts 358 Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Drei mehr als im Vorjahreszeitraum – bei insgesamt weniger Todesopfern bei Unfällen. Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister: "Die Situation in den Städten ist stressiger geworden, vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmer". Gottseidank sind sehr sehr viele aufs Fahrrad jetzt schon umgestiegen. Aber dass noch mehr umsteigen, dazu braucht es eine andere Verkehrsplanung, braucht es die Trennung der verschiedenen Verkehrsmittel im Verkehrsraum." Dazu habe das Ministerium verschiedene Förderprojekte – umgesetzt werden müsse es vor Ort, so der Minister. Scheuer will zudem den Radverkehr besser mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen. Es gehe um ein "verkehrsmittelübergreifendes Denken".