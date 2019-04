Kanzlerin im Kreuzverhör: Wann kommt denn nun der Brexit, Frau Merkel?

Wann kommt denn nun der Brexit? Was kann man von den Wahlergebnissen in der Türkei und in Israel halten? Ist das mit den Enteignungen oder der Widerspruchslösung bei Organspenden eine gute Idee? Mit diesen und weiteren Fragen könnten die Bundestagsabgeordneten die Kanzlerin heute löchern.

Ab 13 Uhr, für insgesamt eine Stunde, stellt sich Angela Merkel den Fragen des Parlaments. Es ist bereits das dritte Mal in dieser Wahlperiode, dass sie in die regelmäßige Befragung der Bundesregierung kommt und dort den Abgeordneten Rede und Antwort steht. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann. Nach einer Entscheidung des Bundestags vom vergangenen Februar soll dies künftig immer unmittelbar vor Ostern – wie in diesem Fall –, vor der Sommerpause und vor Weihnachten sein.

Der stern informiert Sie im Liveblog über die wichtigsten Ereignisse aus der Regierungsbefragung.