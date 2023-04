von Nico Fried Am Montag bekommt Angela Merkel das Großkreuz des Verdienstordens verliehen. Dazu hat sie Familie, Freunde und Weggefährten eingeladen. Welche drei Gäste sinnbildlich für die gemischte Bilanz ihrer Kanzlerschaft stehen, verrät stern-Kolumnist Nico Fried.





Am 17. April verleiht der Bundespräsident Angela Merkel im Schloss Bellevue das Großkreuz des Verdienstordens. Es ist der höchste Orden, den die Bundesrepublik an Deutsche zu vergeben hat; nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl haben ihn vor Merkel erhalten. Gut möglich, dass Frank-Walter Steinmeier in seiner Würdigung sagen wird, das Land sei der ehemaligen Kanzlerin zu Dank verpflichtet – eine Floskel nur, und doch ein Satz, zu dem in Deutschland die Meinungen mittlerweile weit auseinanderfallen.