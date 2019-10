(HINWEIS DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag im Bundestag: "Mehrfach habe ich die Türkei und das auch im persönlichen Gespräch mit dem türkischen Staatspräsidenten in den letzten Tagen eindringlich dazu aufgerufen, ihre Militäroffensive in Nordsyrien gegen die kurdische YPG Miliz umgehend zu beenden. Und das wiederhole ich hier an dieser Stelle." // "Das ist ein humanitäres Drama mit großen geopolitischen Folgen, und deshalb wird die Bundesregierung unter den jetzigen Bedingungen auch keine Waffen an die Türkei liefern. Ich freue mich, dass das auch die Haltung der europäischen Partner ist."