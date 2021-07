Sehen Sie im Video: Diese Momente haben Merkels Auftritte vor der blauen Wand geprägt.













Berlin, 28.08.2020. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Und seit über einem halben Jahr bestimmt dementsprechend auch das Coronavirus meine Arbeit als Bundeskanzlerin und aus heutiger Sicht scheint mir ganz klar, dass das auch im Winter und im Herbst erst einmal und dann im Winter so bleiben wird. Es ist ernst. Unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst."

Berlin, 31.08.2015. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Und ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen."

Berlin, 28.08.2020. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), auf die Frage, wer oder was sie in den vergangenen fünf Jahren geschafft habe: "Ich sitze ja noch hier, geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles. Vor fünf Jahren habe ich diesen Satz in einer sehr speziellen Situation gesagt, die ja auch eine große Herausforderung ist. Dieser Satz steht für sich, manchmal hat er sich sogar ein bisschen zu sehr verselbstständigt, aber egal. Wir haben seitdem sehr viel zustande gebracht, und wenn ich wir sage, dann sind das viele, viele Menschen, die geholfen haben, viele Verantwortliche auf allen Ebenen. Aber auch viele Geflüchtete, die zu uns gekommen sind. Und wenn man sieht, dass einige von ihnen jetzt Abitur machen und Studiengänge aufnehmen, dann zeigt sich, dass auch hier viel geleistet wurde."

Berlin, 19.07.2019. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Frage eines Journalisten zu Donald Trump, der mehrfach weibliche Kongressabgeordnete verbal angegriffen hatte: "Ja, ja, ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen."

