Regierungserklärungen können eine langweilige Sache sein. Doch am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Merkel mit einer spontanen Bemerkung Humor bewiesen und für den Lacher des Tages im Bundestag gesorgt. Die Bundeskanzlerin sagte in ihrer Regierungserklärung vom 17. Oktober 2018: „In Brüssel wird es daher mit Blick auf die Europawahl darum gehen, bessere Regeln bei der Datenverarbeitung zu schaffen, damit personenbezogene Informationen, beispielsweise aus den sozialen Medien, nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werden können. Wir wollen zudem Leitlinien für den Umgang mit Parteien schaffen, die in ihren Kampagnen aktiv Desinformation betreiben. Und das bedeutet in letzter Konsequenz auch, in solchen Fällen über finanzielle Sanktionen nachzudenken. Denn Politik bedeutet Verantwortung: Wer sich nicht an die demokratischen Spielregeln Europas hält, der kann auch nicht erwarten, von der Europäischen Union Mittel zur Parteienfinanzierung zu erhalten. Auch das ist wehrhafte Demokratie, meine Damen und Herren. Fühlt sich da jemand angesprochen?“ Anscheinend kamen die Zwischenrufe von den Abgeordneten der AfD. Die Partei nutzt die sozialen Medien intensiv, um Stimmung zu machen und nimmt es dabei mit der Wahrheit nicht immer so genau. Es scheint, als habe die Bundeskanzlerin den Humor der meisten Abgeordneten getroffen - und bei manchen einen wunden Punkt.