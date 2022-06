von Jan Rosenkranz und Axel Vornbäumen Seit mehr als 200 Tagen ist Angela Merkel Bundeskanzlerin a.D. Seither hat man kaum von ihr gehört – oder sie auch nur gesehen. Trotz aller Kritik an ihrer Russlandpolitik ist sie im Ukrainekrieg bislang nur stille Beobachterin.

Wie es Angela Merkel geht? Das wüsste man auch gut 5000 Kilometer Luftlinie entfernt von Berlin ganz gern. Olaf Scholz wurde danach gefragt, als er vergangene Woche in Afrika war und in Senegal Präsident Macky Sall und in Niger Präsident Mohamed Bazoum traf. Die Herren erkundigten sich prompt nach dem werten Befinden der Ex-Kanzlerin. 16 Jahre Kanzlerschaft verdampfen eben auch in Äquatornähe nicht so schnell.

Beide Männer reihen sich in die lange Schlange Menschen ein, die im Grunde die gleiche Fragen haben: Was macht eigentlich Angela Merkel? Wie geht es ihr?

Und? Scholz hat ein bisschen schmallippig von seiner Vorgängerin berichtet. Er weiß es selbst nicht so genau, persönlich getroffen hat er sie seit einer halben Ewigkeit nicht mehr.