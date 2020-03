Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wir können sagen 2020 ist nicht 2015. Doch niemand sollte deshalb so naiv sein zu glauben, die Themen Flucht und Migration könnten gleichsam per Knopfdruck ein für allemal, wie es oft so schön heißt, gelöst werden. Das ist angesichts so vieler Kriege und Konflikte falsch und irreführend, in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung zumal. Aber sehr wohl - und das können die Bürgerinnen und Bürger auch von uns als Politiker erwarten - sehr wohl können wir es schaffen, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren. Und das ist das Ziel der vielen Gespräche, die ich und viele andere seit 2015 und auch aktuell in diesen Tagen wieder führen. Nicht zuletzt auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Denn bei allem Verständnis für die große Last, die die Türkei mit der Aufnahme von über 3,5 Millionen syrischen Flüchtlingen und noch sehr viel mehr anderen Flüchtlingen trägt, sie kann kein Verständnis dafür erwarten, wenn sie eigene Probleme auf dem Rücken von Flüchtlingen zu lösen versucht, die dann an der türkisch-griechischen Grenze in einer Sackgasse stranden.