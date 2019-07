**Achtung: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext** O-TON ANGELA MERKEL, BUNDESKANZLERIN: "Erstens möchte ich zu der Frage der Gesundheit nur Folgendes sagen: Sie dürfen davon ausgehen, dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiß und deshalb auch dementsprechend handle, auch was meine Gesundheit anbelangt. Und zweitens dürfen Sie davon ausgehen, dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte. Und was den Geburtstag anbelangt so darf ich darauf hinweisen, dass mir bewusst wird und das auch am 65. Geburtstag, dass man immer älter wird, und da ist der 65. Geburtstag natürlich nicht ganz so markant wie der 60. und der 70., aber genau auf der Hälfte. Und das bedeutet eben, dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener vielleicht. Alles hat seine gute Seite."