Die Wahlschlappe in Hessen könnte in der CDU eine tiefe Zäsur zur Folge haben: Die Vorsitzende Angela Merkel will gegen ihr bisheriges Credo einen Teil der Macht abgeben - der Druck war wohl zu groß. Sie will aber Kanzlerin bleiben.

Die Nachfolge an der Parteispitze dürfte auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg geregelt werden. Für den Vorsitz kandidieren will unter anderem der frühere Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Das erfuhren die Nachrichtenagentur DPA und "Bild"-Zeitung aus dem Umfeld von Merz.

