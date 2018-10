O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Zugleich weiß ich, dass so etwas in einer politischen Ordnung nicht gleichsam am Reißbrett geplant werden kann, sondern dass das nur in einer fortwährenden persönlichen Abwägung von Freiheit und Verantwortung wie auch in enger Abstimmung mit meiner Partei und zwischen den Koalitionspartnern einer Bundesregierung zu geschehen hat. Denn welche Entscheidung auch immer in welche Richtung getroffen wird hat ja, das wissen Sie alle, tiefgreifende Auswirkungen. Das muss nach besten Wissen und Gewissen abgewogen und bedacht werden. Und das habe ich getan. Und das werde ich auch täglich weiter tun. Welchen Beitrag kann ich also persönlich in der jetzigen Situation leisten für unser Land und für meine Partei? Ich bin seit nunmehr über 18 Jahren Vorsitzende der CDU Deutschlands. Eine Aufgabe, die ich mit Leidenschaft und Hingabe versuche auszufüllen und seit fast genau 13 Jahren bin ich Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Ein Am, das auszufüllen eine tägliche Ehre und Herausforderung ist. Als ich am 30. Mai 2005 von dieser Stelle aus meine erste Kanzlerkandidatur öffentlich bekanntgegeben habe, habe ich sie unter anderem damit begründet, dass ich Deutschland dienen möchte. Deutschland und den Menschen zu dienen, das ist eine in Zeiten wie diesen zumal national wie international eine sehr herausfordernde aber auch erfüllende Aufgabe. Und dass ich das schon so lange tun darf, dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Und das habe ich auch nie vergessen. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und für mich ist es heute an der Zeit, ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens: Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens: Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und - das will ich nur zu Protokoll geben - auch keine weiteren politischen Ämter anstreben."