Fast zwei Jahre sind vergangenen seit dem "Jahrhundert-Hochwasser", das Deutschland schockierte. Damals besuchte Angela Merkel noch als Bundeskanzlerin die von der Flut besonders betroffenen Gebiete. Und sie versprach den Menschen: "Wir werden Sie nicht nach Kurzem vergessen."

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag in einen der am schwersten von der Flut-Katastrophe 2021 getroffenen Ort zurückgekehrt. Im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) machte sie sich in Begleitung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ein Bild vom Wiederaufbau. Die 68-Jährige traf Bürger, besuchte Geschäfte und informierte sich im Rathaus über die Fortschritte der Instandsetzung.

Als damalige Bundeskanzlerin war Merkel im Juli 2021 in den vom Jahrhundert-Hochwasser verwüsteten Ort gereist und hatte versprochen, wiederzukommen – auch wenn sie dann nicht mehr im Amt sei. Offiziell angekündigt hatte sie ihre Visite am Dienstag nicht. Entsprechend überrascht reagierten Zaungäste auf der Straße, als der prominente Besuch etwa das Geschäft "Frauenzimmer – Schöne Hände und Tüdelü" betrat.

Vor zwei Jahren hatte Merkel sich angesichts der Zerstörungen erschüttert gezeigt. Viele der insgesamt 49 allein in NRW durch die Katastrophe ums Leben gekommenen Menschen waren in Bad Münstereifel gestorben. In Rheinland-Pfalz waren mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen. Die materiellen Schäden lagen im zweistelligen Milliardenbereich.

Die Kanzlerin hatte den kommunalen Spitzen damals zugesagt: "Wir werden Sie nicht nach Kurzem vergessen, sondern wir werden uns immer wieder ein Bild darüber machen, wie es mit dem Wiederaufbau steht." Es sei sehr klar, "dass wir hier einen sehr langen Atem brauchen werden".

Wie werden die 15 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe von Bund und Ländern in Rheinland-Pfalz sowie die 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbauhilfefonds in Nordrhein-Westfalen verteilt? 15 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe stehen für Betroffene der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz bereit. Darunter fallen bisher gezahlte Aufbauhilfen für die Kommunen und sonstige Träger öffentlicher Infrastruktur in Höhe von etwa 155 Millionen Euro (Stand 31.5.2022). Für Unternehmen und freie Berufe wurden bisher knapp 204 Millionen Euro bewilligt (Stand 11.7.2022). Für Schäden an Gebäuden, Anlagen, Maschinen und Vorräten wurden bislang rund 2,9 Millionen Euro bewilligt. Für Flächenschäden innerhalb der Landwirtschaft/Weinbau wurden rund 673.000 Euro ausgezahlt (Stand 27.6.2022). Für Wohngebäude und Hausrat liegt die Summe der bisher bewilligten Schäden bei insgesamt 347,1 Millionen Euro (Stand 11.7.2022).

In Nordrhein-Westfalen befinden sich aktuell 1,43 Milliarden Euro für Privathaushalte und kommunale Infrastruktur sowie 493,4 Millionen Euro für Privathaushalte in der Auszahlung (Stand 6.7.2022). Mehr

2021 war Merkel vom damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet begleitet worden. Der CDU-Politiker hatte bei einem anderen Termin im Flutgebiet mit seinem Lachen während einer Rede des Bundespräsidenten bundesweit für Empörung gesorgt.

Am Dienstagnachmittag wurde Merkel im gut 60 Kilometer entfernten Köln erwartet. Dort sollte sie mit der höchsten Auszeichnung des Landes, dem Staatspreis NRW, geehrt werden.