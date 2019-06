O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Was den Mord an Herrn Lübcke, an dem Regierungspräsidenten anbelangt, so ist das nicht nur eine furchtbare Tat, sondern für uns auch eine große Aufforderung, in allen Ebenen noch einmal zu schauen, wo es rechtextreme Tendenzen oder Verwebungen geben könnte. Wir müssen hier ganz klar hingucken. Und ich bin schon bedrückt - ich habe mich sehr viel mit dem NSU-Verrechen auseinandergesetzt. Wir haben den Betroffenen damals Versprechungen gegeben. Und manches zeigt jetzt wieder, dass eben auch wir genau hingucken müssen. Ich sage das in aller Vorsicht, weil ja die Ermittlungen noch laufen. Gibt es eben aus diesen Zeiten auch hier Verbindungen? Und es muss in den Anfängen bekämpft werden und ohne jedes Tabu, sonst haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit. Und der ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen: Vertrauen. Deshalb ist der Staat hier auf allen Ebenen gefordert. Und die Bundesregierung nimmt das sehr, sehr ernst."