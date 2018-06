AfD-Frau Beatrix von Storch hat eine besonders spezifische Frage für Merkel, Sie will wissen: "Waren Sie am 7. März 2016 in der türkischen EU-Vertretung in Brüssel und haben Vereinbarungen mit türkischen Vertretern geschlossen und worum ging es dabei?"

Merkel: "Es gab dort Gespräche am Ende von Verhandlungen, die in der Regel Türkei-Abkommen genannt werden. Sie kennen deren Inhalte. Es gab keine anderen Absprachen. Das war das, was dort auch an diesem Abend besprochen wurde."