BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT ARD-Chefredakteur Rainald Becker: "Die Leute Fragen sich doch, trägt das wirklich durch eine ganze Legislaturperiode?" Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Ich kann nicht versprechen, dass es nicht über andere Themen wieder auch durchaus Kontroversen gibt. Das gehört natürlich zu einer Regierung, die aus drei Parteien besteht auch dazu." Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Transitzentren kann man trotzdem machen, aber die Transitzentren haben eine Begrenzung, denn, wieder nach dem Grundgesetz darf man jemanden sozusagen - die Freiheit einschränken, nur maximal 48 Stunden. Das heißt also innerhalb dieser Zeit, das heißt bis zum Ende des darauffolgenden Tages, bis zu diesem Zeitpunkt muss dann die Überstellung in das andere Land erfolgt sein." ARD-Chefredakteur Rainald Becker: "Frau Merkel ist mit dieser Einigung wie man das ja nennt, endgültig aus der Flüchtlings-Kanzlerin eine Abschottungskanzlerin geworden?" Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Nein, klares Nein. Also wir sind jetzt erst einmal hier, bei dem was wir bisher diskutiert haben, in dem Bereich, wie verhalten wir uns innerhalb Europas? Und da sagen wir, derjenige, der bei uns Asyl und Schutz beantragt, kann sich nicht das Land aussuchen. Ich sage hinzu, die Ankunftsländer dürfen aber auch nicht alleine gelassen werden, das gehört dazu, deshalb ist ja das Thema der Verteilung ein so relevantes, und Deutschland hat sich da immer solidarisch gezeigt."