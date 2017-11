O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin: "Und die CDU hat gemeinsam mit der CSU von Anfang an, also nach dem Wahltag im Grunde gesagt: "Wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen." Das Wahlergebnis legt das auch nahe, dass wir Verantwortung übernehmen sollten. Für uns ist es wichtig, dass wir Stabilität im Lande schaffen und dass wir der Anker von dieser Stabilität sind. Die Menschen erwarten, dass ihre Probleme gelöst werden. Und wir glauben, dass das am besten mit der Bildung einer stabilen Regierung gelingen kann." "Das heißt also für uns ist der Leitgedanke: Lösen der Probleme der Menschen und ein Angebot an die Sozialdemokratie Gespräche zu führen. Sie wissen, dass der Bundespräsident Martin Schulz, Horst Seehofer und mich zu einem Gespräch am Donnerstag eingeladen hat. Und die Zielsetzung, die haben wir heute umfangreich diskutiert, und gestern im Präsidium. Und damit habe ich einen inhaltlichen Auftrag, mit dem ich in diese Gespräche gehen kann."