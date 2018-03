Nun kommt FDP-Chef Christian Lindner und scheint in Krawalllaune: "Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Regierungschefin so oft 'Sagen wir die Wahrheit' oder 'Seien wir ehrlich" sagen gehört zu haben", beginnt Lindner bissig an die Kanzlerin gerichtet. "Das wirft die Frage auf, was mit den letzten zwölf Jahren war."



Helmut Kohl habe sich in 16 Jahren als Kanzler "um dieses Land und Europa verdient gemacht". Ob man 2021 ähnlich auf Merkels 16 Jahre zurückblicken werde, das müsse die Zeit erst einmal zeigen, sagt Linder.