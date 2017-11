(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL AM DIENSTAG IN BERLIN: "Jetzt zu dem Abstimmungsverhalten des Landwirtschaftsministeriums gestern in Sachen Glyphosat. Das entsprach nicht der Weisung, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war. Und obwohl ich in der Sache, anders als bei Frau Hendricks, mehr bei Bundesminister Schmidt bin. Entspricht das Verhalten nicht dem, was wir in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vereinbart haben. Dieses gilt auch für eine geschäftsführende Bundesregierung. Wir haben in der Bundesregierung in den letzten vier Jahren schmerzlichste Prozesse gehabt, wo Enthaltungen notwendig waren, obwohl das den Ministern persönlich sehr sehr wehgetan hat. Ich weiß, Frau Schwesig zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frauenquote in der Europäischen Union. Da hatte ich sehr sehr viele Gespräche. Und sie hat sich an diese Enthaltung gehalten. Deshalb erwarte ich auch, dass ein solches Vorkommnis sich nicht wiederholt. Ich habe mit Minister Schmidt gesprochen. Und der Chef des Bundeskanzleramts wird nochmal darauf hinweisen, dass im Rahmen der geschäftsführenden Bundesregierung diese Dinge genauso einzuhalten sind. Und wir haben manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Es gab jüngst mal eine Kontroverse zwischen der Ministerin Hendricks und dem Vizekanzler. Dieser Kontroverse könnte ich mich der Ministerin Henricks anschließen. Aber es ist etwas, was sich nicht wiederholen darf."