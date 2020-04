Sehen Sie im Video: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen und mahnt zur Vorsicht









BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen. Dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klarmachen. Natürlich fällt das schwer. Aber wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht genau, was die Folge davon ist. Deshalb müssen wir schrittweise, langsam und vorsichtig vorgehen. Denn es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gingen, wenn wir sehenden Auges die ersten Erfolge gefährden würden. Deshalb dürfen wir keine Sekunde lang leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine, sicher keine Sekunde in Sicherheit wiegen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen weder leichtsinnig sind noch uns in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben. Und wenn ich von wir rede, dann sind wir das alle, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes."