HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt in der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen. Das spürt, glaube ich, jeder. Es gilt natürlich, dass erst etwas vereinbart ist, wenn wirklich alles vereinbart ist. Und wir haben noch vor uns sehr entscheidende Themen: Gesundheit, Arbeitsrecht, auch unsere internationale Verlässlichkeit. Manches davon hört sich vielleicht etwas technisch an. Aber es geht natürlich letztendlich um die Lebensqualität für die Menschen, um den erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit. Wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen. Wir dürfen nicht vergessen: Der Koalitionsvertrag ist jetzt, so wie er Gestalt annimmt, sehr, sehr umfangreich, sehr detailliert. Manche sagen auch: kleinteilig. Aber wir dürfen das Zentrale nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir uns einmal die unruhigen Börsenentwicklungen der letzten Stunden anschauen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Es geht um das Wohl des Landes und um die Frage, ob CDU/CSU und SPD in der Lage sind, darauf die richtige Antwort in Form einer Regierung zu bilden. Herzlichen Dank."