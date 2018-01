Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext



CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel: "Die CDU geht in diese Gespräche mit dem Ziel die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir eine stabile Regierung bilden können. Denn wir glauben, dass die Aufgaben, die vor uns liegen und für die wir auch den Auftrag der Wählerinnen und Wähler haben, gewaltig sind. Sowohl was außenpolitische Herausforderungen, europapolitische Herausforderungen, aber auch die Aufgaben im Innern bedeuten. Ich glaube, es kann gelingen. Wir werden sehr zügig, sehr intensiv arbeiten, das haben wir uns vorgenommen, und immer im Blick haben, was erwarten die Menschen in Deutschland von uns, die natürlich von der Politik erwarten, dass sie ihre Probleme löst und die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Menschen sich in unserem Land einbringen können. Ich gehe also optimistisch in diese Gespräche. Allerdings ist mir klar, dass in den nächsten Tagen auch ein Riesenstück Arbeit vor uns liegt. Wir sind aber willens, diese Arbeit anzunehmen und zu einem guten Ergebnis zu führen. Herzlichen Dank."